OL Groupe: fin du litige avec Jean-Michel Aulas

(CercleFinance.com) - OL Groupe progresse en Bourse ce mardi après avoir annoncé avoir trouvé un accord avec Jean-Michel Aulas, son ancien PDG, mettant ainsi fin à plusieurs mois de litige.



Le titre progresse actuellement de 1,5%, ce qui ne l'empêche pas de se diriger vers des pertes annuelles de l'ordre de 30% en 2023.



Aux termes de l'accord, OL Groupe va faire l'acquisition du tiers des actions OL Groupe détenues par Holnest, la holding familiale de Jean-Michel Aulas.



Cette opération, qui concerne plus de 4,8 millions de titres à un prix unitaire de trois euros par action, soit un total de 14,5 millions d'euros, sera mis en oeuvre dans le cadre du programme de rachat d'actions du club rhodanien.



Une fois ce rachat réalisé, Holnest se désistera de l'action judiciaire en cours.



Pour mémoire, la plainte déposée par Jean-Michel Aulas s'était soldée, au mois d'août, par une décision du Tribunal de commerce de Lyon ayant consisté à geler plus de 14,5 millions d'euros d'avoirs appartenant au club de football.



Dans un communiqué, l'OL - désormais dirigé par l'homme d'affaires américain John Textor - estime que cet accord lui permet de préserver ses intérêts en mettant un terme aux procédures et actions en cours et à normaliser ses relations avec Jean-Michel Aulas.





