OL Groupe : en petite hausse, un broker salue le T3

(CercleFinance.com) - Le titre OL Groupe avance ce mercredi de +0,2%, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'neutre' sur celui-ci : s'il note un T3 'globalement de bonne facture', il anticipe 'un T4 très impacté'. 'Depuis mi-mars et l'arrêt des matchs, toutes les activités d'OL Groupe sont suspendues (excepté le merchandising en ligne). Sur la seconde quinzaine de mars, l'impact est estimé à environ 9 ME. Il sera bien plus lourd au T4, notamment concernant les droits TV, alors que le championnat de L1 s'est arrêté à la 28ème journée', explique le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 3,10 euros, qui représente un potentiel de hausse de +49%.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.96%