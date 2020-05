Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : en hausse, un broker reste à l'achat Cercle Finance • 14/05/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - Le titre OL Groupe avance ce jeudi de +0,5%, alors que l'analyste EuroLand Corporate a confirmé sa recommandation 'achat' sur celui-ci. Le broker a cependant revu à la baisse, après mise à jour de ses estimations et de son modèle de valorisation, son objectif de cours, passant de 3,90 à 3,60 euros. 'Alors que le Groupe estime à 50,0 ME l'impact du Covid-19 au 30 juin, le management reste confiant dans sa capacité à atteindre son objectif 2023-24 (CA entre 420 et 440 ME pour un EBE supérieur à 100 ME)', retient EuroLand Corporate.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris 0.00%