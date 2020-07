Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : en hausse, un broker ajuste sa cible Cercle Finance • 24/07/2020 à 12:45









(CercleFinance.com) - Le titre OL Groupe avance ce vendredi de +0,5%, même si l'analyste Oddo BHF annonce revoir légèrement à la baisse son objectif de cours sur le titre OL Groupe, retenant 'des revenus FY globalement en ligne [même si] le contexte reste compliqué'. Neutre sur la valeur, Oddo BHF passe ainsi d'une cible de 2,70 euros à 2,50 euros. 'Le contexte sanitaire pourrait peser encore plusieurs trimestres sur les lignes de revenus d'OL Groupe. Nous tablons à un retour graduel à la normale à partir de 2021, même si certains postes, notamment la Billetterie et Events, présentent très peu de visibilité', commente le broker.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.46%