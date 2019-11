Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : en discussion pour un club féminin aux Etats-Unis Cercle Finance • 26/11/2019 à 15:20









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais (OL Groupe) a fait part de discussions exclusives engagées en vue de l'acquisition du Reign FC, membre fondateur de la NWSL (ligue nationale de football féminin aux États-Unis). Evoluant à Tacoma, près de Seattle, le Reign FC compte notamment l'attaquante Megan Rapinoe, joueuse FIFA de l'année 2019, qui a joué pour l'OL en 2013, ainsi que l'internationale galloise et ancienne milieu de terrain de l'OL, Jess Fishlock. Cet investissement devrait permettre de consolider la place de l'OL dans le football féminin et poursuivre le développement de sa marque aux États-Unis. Il a pour objectif de finaliser la transaction avant le 31 janvier afin d'être opérationnel pour la saison 2020.

