OL Groupe : Emirates, c'est signé

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce ce matin qu'Emirates deviendra le sponsor principal du maillot de l'Olympique lyonnais, et ce à partir de la saison 2020/2021. Ce partenariat entre la compagnie aérienne et le club qui possède l'un des meilleurs palmarès du football français a été signé pour 5 ans. 'Fly Better', le logo d'Emirates, apparaîtra ainsi sur le devant des tenues d'entraînement et des nouveaux maillots de l'OL pour tous les matches du club, dans le cadre de la Ligue 1 Conforama et la Coupe d'Europe. Le montant du contrat n'a pas été précisé. Néanmoins, selon des informations publiées en début de semaine par L'Equipe, les négociations auraient été effectuées 'sur une base particulièrement élevée'.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.33%