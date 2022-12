OL Groupe: Eagle Football dépasse les 2/3 du capital information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 12:21

(CercleFinance.com) - Le concert composé des sociétés Eagle Football Holdings Bidco Limited et Holnest a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 décembre 2022, les seuils de 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote de la société OL Groupe et détenir 77,49% du capital et 75,54% des droits de vote de cette société.



Désormais, Eagle Football Holdings Bidco Limited détient 77,49% du capital et 75,54% des droits de votes, Holnest ne possédant plus aucune action OL Groupe.