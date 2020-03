Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : don pour lutter contre la pandémie Cercle Finance • 20/03/2020 à 10:42









(CercleFinance.com) - En soutien à la lutte contre la pandémie de coronavirus qui frappe la France, l'Olympique Lyonnais annonce avoir décidé par l'intermédiaire de sa Fondation, d'affecter immédiatement à la gestion de cette crise une somme globale de 300.000 euros.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -1.24%