OL GROUPE : discussions exclusives avec le Reign FC

L'OL et le Reign FC ont pour objectif de finaliser la transaction avant le 31 janvier 2020 afin d'être opérationnel pour la saison 2020 qui débute le 9 mars 2020.

" Cet investissement devrait permettre de consolider la place de l'OL en tant qu'acteur majeur du football féminin dans le monde et de poursuivre le développement de la marque OL aux Etats-Unis ", peut-on lire dans un communiqué.

(AOF) - L'Olympique Lyonnais a annoncé lundi soir que des discussions exclusives ont été engagées en vue de l'acquisition du Reign FC, membre fondateur de la NWSL (National Women's Soccer League, ligue nationale de football féminin aux États-Unis). Le Reign FC compte notamment dans son effectif l'attaquante Megan Rapinoe, joueuse FIFA de l'année 2019, qui a joué pour l'OL en 2013 avant de rejoindre le Reign FC, ainsi que l'internationale galloise et ancienne milieu de terrain de l'OL, Jess Fishlock.

