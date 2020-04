Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : devra composer avec la fin de la saison de L1 Cercle Finance • 28/04/2020 à 16:39









(CercleFinance.com) - Le titre OL Groupe recule ce mardi de -0,5%, alors que le Premier ministre a annoncé cet après-midi que la saison 2019/2020 de Ligue 1 ne pourrait pas aller à son terme en raison de l'épidémie de coronavirus. En tous les cas, il ne sera pas possible pour les équipes professionnelles masculines et féminines de reprendre avant la fin du mois d'août. Les instances du football professionnel devraient se réunir prochainement pour statuer sur les conditions de la fin de saison. Pour le seul club français coté en Bourse, cette réunion (à distance bien sûr) sera capitale : elle permettra de décider d'un éventuel classement final, puisque la possibilité d'une saison blanche semble exclue par les responsables. L'Olympique lyonnais, actuellement septième, pourrait remonter à la 5e place si la LFP décidait de prendre en compte la dernière journée complète jouée, soit la 26e journée - à la 27e, le match entre Strasbourg et le PSG avait été reporté.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -1.83%