OL Groupe : deux arrivées et un départ

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais informe du prêt pour une saison et sans option d'achat du défenseur international italien Mattia De Sciglio, en provenance de la Juventus jusqu'au 30 juin 2021. Il est le premier joueur italien à porter les couleurs de l'OL depuis 2009. Il informe, par ailleurs, de l'arrivée du jeune milieu de terrain malien,Habib Keita, qui vient de signer un contrat professionnel de cinq ans, pour un montant d'un million d'euros auquel pourraient s'ajouter des incentives ainsi qu'un intéressement sur plus-value. D'autre part, l'Olympique Lyonnais annonce avoir officialisé le transfert de son joueur de National 2 Issiar Dramé à l'Olympic Donetsk (Ukraine), sans indemnité, mais avec un intéressement de 25% sur une future vente.

