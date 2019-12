Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : des actions auto-détenues réaffectées Cercle Finance • 24/12/2019 à 07:23









(CercleFinance.com) - Olympique Lyonnais (OL) Groupe informe de la réaffectation de 275.657 actions auto-détenues, représentant une partie des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions conduit par le club de football lyonnais. Ces actions, initialement destinées à l'objectif d'attribution dans le cadre des programmes d'intéressement, seront désormais affectées à un objectif de remise en échange ou en paiement dans des opérations de croissance externe. Elles seront ainsi échangées contre des actions LDLC ASVEL, conformément aux accords signés le 21 juin, représentant une participation additionnelle de 6,3% au capital de LDLC ASVEL. À l'issue de l'opération OL Groupe détiendra 31,67% du capital de LDLC ASVEL.

