OL GROUPE déficitaire au premier semestre dans le sillage du Covid-19

OL Groupe a bien entendu été pénalisé par la crise du Covid-19. Le groupe estime, sur le plan financier, à environ 111 millions d'euros le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie (y compris la défaillance de Mediapro et le manque à gagner lié à l'absence de participation en Champions League 2020/21) sur le total des produits des activités (hors trading joueurs).

(AOF) - OL Groupe, la holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais, a dévoilé mardi soir les résultats du premier semestre de son exercice 2020-2021 (juillet à décembre). Ainsi, le groupe a accusé une perte nette (part du groupe) de 50,6 millions d'euros sur la période, à comparer avec un bénéfice net de 14,9 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent. De son côté, l'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort à -9,3 millions d'euros, contre 61,8 millions d'euros un an plus tôt.

