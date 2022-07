Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: Corentin Tolisso fait son retour dans le club information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 11:22









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce le retour de son milieu de terrain, champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions, Corentin Tolisso, pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027.



Après cinq ans au Bayern Munich, Corentin Tolisso retrouve ainsi son club formateur qu'il avait rejoint en 2007.



À l'aube de la saison 2022/2023, qui marque le début d'une nouvelle ère, 'le retour de Corentin Tolisso témoigne des grandes ambitions lyonnaises et de la volonté pour le club de remporter à nouveau des titres', assure le club.





Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris 0.00%