OL Groupe confirme les discussions avec des investisseurs sur un éventuel rachat

(AOF) - OL Groupe a confirmé hier soir les informations de presse selon lesquelles des actionnaires et plusieurs investisseurs potentiels étaient en discussions. Certains actionnaires ont en effet exprimé un intérêt pour la cession de leur participation en vue d'une recomposition du tour de table du groupe et d'un renforcement de ses fonds propres. " Le processus est en cours. Il n'y a aucune certitude à ce stade que les discussions aboutiront à une transaction ", a déclaré le club.

Selon L'Equipe, le groupe américain Forster Gillett pourrait devenir le nouveau propriétaire majoritaire de Lyon. Le titre a progressé hier de +27%.

Les petits parcs d’attraction à la peine

Chiffre d’affaires en recul, investissements à réaliser : ces acteurs ne sortent pas la tête de l’eau. Ces parcs, qui accueillent 100.000 à 350.000 visiteurs par an, ont dû réduire leurs investissements suite à la crise sanitaire. Or chaque année ils investissent entre 10% et 20% de leur chiffre d’affaires pour créer de la nouveauté et attirer une nouvelle clientèle venue d’un peu plus loin et la fidéliser. Nombre de ces acteurs, qui se sont endettés pour faire face à la crise, devront bientôt devoir rembourser leurs prêts garantis par l’État (PGE). À l’issue de la première année, les entreprises peuvent décider de rembourser immédiatement leur PGE, l'amortir sur 1 à 5 ans supplémentaires, ou mixer ces deux solutions. Face à un délai qu’il juge insuffisant, le Syndicat national des espaces de loisir d'attractions et culturels (Snelac) demande que le PGE soit transformé en aide à l’investissement pour le secteur ou qu’il soit allongé à 15 ans.