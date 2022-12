Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: conclusion des opérations avec Eagle Football information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 18:07









(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce la réalisation des opérations avec Eagle Football.



Eagle Football, contrôlée par John Textor, a acquis aujourd'hui auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3E par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57E par OSRANE.



Eagle Football a également souscrit ce jour à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe pour un montant total de 86 millions d'euros.

Par conséquent, Eagle Football détient désormais 77,49% du capital d'OL Groupe sur une base non-diluée (78,40% du capital sur une base entièrement diluée et, de concert avec Holnest, 86,57% du capital sur une base entièrement diluée).



La composition du Conseil d'administration de la Société a évolué pour refléter ce changement d'actionnariat.



Eagle Football déposera dès que possible, au nom du concert avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée, en espèces, des actions et des OSRANEs qu'elle ne possède pas au prix de 3E par action et de 265,57E par OSRANE.





