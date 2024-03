Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OL Groupe: cession du Seattle Reign FC pour 58 M$ information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 08:15









(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce la signature d'un accord avec un groupe comprenant les Seattle Sounders et la société d'investissement mondiale Carlyle pour la vente du Seattle Reign FC (anciennement OL Reign).



Dans ce cadre, OL Groupe va céder l'intégralité de sa participation, soit 97% du capital social du club.



Le prix de vente est de 58 millions de dollars (environ 53,6 millions d'euros à ce jour) pour 100% des parts. La transaction devrait être finalisée début 2024.



Cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe, notamment le recentrage sur le football masculin annoncé le 25 octobre dernier.



Elle devrait permettre à OL Groupe de constater une plus-value de cession dans les comptes de l'exercice 2023/2024, après déduction des avances en compte courant engagées dans le développement du club et de l'impact des résultats cumulés depuis l'acquisition de la franchise américaine en janvier 2020.





