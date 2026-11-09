OL GROUPE : CARLOS VICENS NOUVEL ENTRAÎNEUR DE L'OLYMPIQUE LYONNAIS

Lyon, le 9 novembre 2026 – 18h00

L'Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer la nomination de Carlos Vicens au poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle. Le technicien espagnol de 43 ans s'est engagé pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au 30 juin 2028.

Dans sa recherche d'un nouvel entraîneur, l'Olympique Lyonnais avait placé la continuité de son projet sportif au cœur de ses priorités. La direction a ainsi retenu le profil de Carlos Vicens, dont l'approche du jeu, l'exigence et l'importance accordée au développement des joueurs correspondent pleinement aux orientations définies par le club.

Originaire de Majorque, Carlos Vicens a bâti son expérience dans le football espagnol avant de rejoindre Manchester City en 2017. D'abord intégré à l'Academy, où il dirige notamment les U18, il rejoint en 2021 le staff de Pep Guardiola et évolue durant quatre saisons au sein de l'équipe première.

Après huit années passées à Manchester City, Carlos Vicens choisit à l'été 2025 de prendre la tête du SC Braga pour sa première expérience comme entraîneur principal au plus haut niveau. Dès sa première saison, il conduit le club à la quatrième place du championnat, en finale de la Coupe de la Ligue 2026 et jusqu'en demi-finale de l'Europa League, une performance qu'aucun club portugais n'avait réalisée en Coupe d'Europe depuis douze ans.

Carlos Vicens sera accompagné à l'OL de Mario Enguidanos, son premier adjoint, Lander Iza Garcia, en charge de la performance, ainsi que Jordi Lie Fernandez et Willy Alonso, qui intégreront également son staff technique.

Jorge Maciel conservera ses fonctions d'entraîneur adjoint, dans une volonté de continuité et avec la pleine confiance de la direction du club. Adrien Tarascon poursuivra également sa mission de responsable du développement individuel des joueurs, tandis que Sébastien Hamel, jusqu'ici entraîneur des gardiens de la Pro 2 depuis janvier 2025, rejoindra définitivement le staff.

Carlos Vicens dirigera son premier entraînement à la tête de l'équipe professionnelle ce mardi matin (10 novembre), avant d'être officiellement présenté aux médias à 15h00.



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