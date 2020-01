Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : Bruno Guimarães a signé avec l'Olympique lyonnais Cercle Finance • 30/01/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce ce jeudi le transfert du capitaine de la sélection olympique brésilienne, Bruno Guimarães, pour un montant de 20 millions d'euros auquel pourra s'ajouter un intéressement de 20% sur un futur transfert. Bruno Guimarães a signé un contrat de 4 ans et demi avec l'Olympique Lyonnais, soit jusqu'au 30 juin 2024. Il sera présent à Lyon le 10 ou 11 février prochain, à l'issue du tournoi pré-olympique qualificatif pour les JO de Tokyo. 'Âgé de 22 ans, Bruno Guimarães évolue depuis 2017 en Serie A brésilienne avec le club de l'Athletico Paranaense. En trois saisons, ce milieu de terrain polyvalent a su s'imposer comme l'une des pièces maitresses du club de Curitiba, remportant la Copa Sudamericana en 2018 et la Coupe du Brésil en 2019', commente OL Groupe, structure 'porteuse' de l'Olympique Lyonnais.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris 0.00%