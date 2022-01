Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: arrivée de Tanguy Ndombele sous forme de prêt information fournie par Cercle Finance • 31/01/2022 à 18:19









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du milieu de terrain international français de Tottenham, Tanguy Ndombele, jusqu'au 30 juin 2022, sous la forme d'un prêt payant d'un montant de 1,42 ME, assorti d'une option d'achat.



Avec plus de 200 matches à son actif (16 buts), Tanguy Ndombele doit compenser le départ de Bruno Guimarães, transféré à Newcastle, avec l'ambition de relancer le club.









