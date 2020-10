OL GROUPE : arrivée de l'international brésilien Lucas Paqueta

(AOF) - L'Olympique Lyonnais a annoncé mercredi soir le transfert de l'international brésilien Lucas Paqueta, en provenance du Milan AC, qui s'est engagé pour 5 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025. En janvier 2019, Lucas Paqueta avait rejoint le Milan AC pour un transfert record de 39 millions d'euros. Ce milieu offensif gaucher a disputé 44 matches en une saison et demie et inscrit 1 but. L'OL, sans attendre la fin du mercato, a négocié ce transfert pour un montant de 20 millions d'euros auquel pourrait s'ajouter un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.

