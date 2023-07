Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: arrivée d'un milieu de terrain du FC Sochaux information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 18:19









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du milieu de terrain du FC Sochaux, Skelly Alvero, pour 5 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028.



Le montant du transfert s'élève à 4 ME auquel pourra s'ajouter un maximum de 1 ME de bonus ainsi qu'un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future.



L'OL se dit ' heureux d'avoir réussi à conclure l'arrivée de Skelly Alvero', auteur de 33 matches avec Sochaux la saison dernière et très sollicité durant les premières semaines du mercato.



Il vient ainsi renforcer le secteur du milieu de terrain, à la demande de Laurent Blanc, avec un profil différent et complémentaire.





