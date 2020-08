Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : arrivée d'un joueur turc Cercle Finance • 19/08/2020 à 07:27









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Cenk Özkaçar pour un montant de 1,5 million d'euros auquel pourront s'ajouter des incentives d'un maximum de 1,5 million ainsi qu'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Ce défenseur central international espoir turc de 1,90 mètre a signé un contrat de cinq ans avec le club de football lyonnais, soit jusqu'au 30 juin 2025. Agé de 19 ans, il a disputé 12 matches la saison dernière avec le club turc Altay SK. Par ailleurs, le joueur Pape Cheikh Diop a été prêté à Dijon jusqu'au 30 juin 2021, avec une option d'achat d'un montant de cinq millions d'euros, auquel pourront s'ajouter 1,5 million d'incentives et un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +1.75%