OL Groupe : arrivée d'un joueur italien

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du défenseur international double champion d'Europe en titre avec l'Italie et Chelsea, Emerson Palmieri, défenseur latéral gauche de 27 ans qui a débuté sa carrière professionnelle en 2012 avec le club de l'Etat de Sao Paulo. Emerson Palmieri arrive à l'OL sous la forme d'un prêt jusqu'au 30 juin 2022 d'un montant de 500.000 euros, auquel pourrait s'ajouter des bonus d'un maximum de 500.000 euros, assorti d'une clause de match-up (option d'achat prioritaire) jusqu'à la fin du mercato de l'été 2022.

