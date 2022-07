Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: arrivée d'un joueur de l'Ajax d'Amsterdam information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 13:13









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce la signature du défenseur international argentin de l'Ajax d'Amsterdam âgé de 29 ans, Nicolás Tagliafico, pour trois saisons soit jusqu'au 30 juin 2025, transfert dont le montant s'élève à 4,2 millions d'euros.



Sélectionné pour la première fois en équipe d'Argentine durant l'été 2017, il s'est engagé à l'Ajax en janvier 2018. Vainqueur à trois reprises du Championnat des Pays-Bas (2019, 2021, 2022), il a atteint les demi-finales de la Champion's League en 2019.





