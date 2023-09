Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: arrivée d'un joueur de Chelsea information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 07:55









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais (OL Groupe) a fait part vendredi soir de l'arrivée, sous la forme d'un prêt payant jusqu'à la fin de la saison, du jeune ailier portugais de 19 ans Diego Moreira, en provenance de Chelsea, pour un montant de 2,8 millions d'euros.



Diego Moreira a effectué sa formation au Standard avant de rejoindre Benfica à l'été 2020. Artisan de la victoire lisboète en Youth League 2022, il a rejoint Chelsea cet été et a disputé son premier match en Coupe de la Ligue face à Wimbledon mercredi dernier.





Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -0.75%