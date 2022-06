Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: arrivée d'un joueur de Caen information fournie par Cercle Finance • 23/06/2022 à 09:47









(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce la signature de Johann Lepenant pour cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2027, transfert d'un montant de 4,25 millions d'euros auquel pourra s'ajouter 2,5 millions de bonus, ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.



Milieu de terrain de Caen et international français U20, Johann Lepenant a signé son premier contrat professionnel en 2019, à tout juste 16 ans. Auteur de 56 matches avec Caen en deux saisons, il vient de remporter le tournoi Maurice Revello avec l'équipe de France U20.



'Son arrivée, la troisième de l'intersaison après celles de Rémy Riou et d'Alexandre Lacazette, confirme ainsi la volonté de l'OL de se renforcer et d'atteindre ses objectifs sur les saisons à venir', souligne le club de football lyonnais.





