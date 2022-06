Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: Alexandre Lacazette signe son retour dans le club information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais (OL) annonce le retour d'Alexandre Lacazette au sein du club pour les trois prochaines saisons. En fin de contrat avec Arsenal, l'international français fait ainsi son retour dans le club qui l'a formé. Le contrat court jusqu'au 30 juin 2025.



'Le retour à l'OL d'Alexandre Lacazette, qui a disputé plus de 200 matches avec Arsenal en 5 saisons (71 buts) était la priorité du club depuis plusieurs mois et s'inscrit parfaitement dans le cadre de la nouvelle stratégie que souhaite désormais mettre en place l'institution', indique le club.



Pour rappel, Alexandre Lacazette avait été transféré à Arsenal en juillet 2017 pour la somme record de 60 ME, bonus compris. Les conditions financières de son retour à Lyon n'ont pas été précisées dans le communiqué du club.





