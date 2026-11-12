OL GROUPE : ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2026/2027

HAUSSE DE 3% DU TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS [1]

72,7 M€ VS. 70,8 M€ EN N-1

IMPACT FAVORABLE DE LA PARTICIPATION AUX BARRAGES DE CHAMPIONS LEAGUE SUR LES REVENUS DE BILLETTERIE EUROPE ET SUR LES DROITS TV UEFA (+6,4 M€)

RECETTES DE LA CHAÎNE LIGUE 1 + (+2,4 M€ DE DROITS TV LFP, vs. 0 EN N-1)

AUCUN GRAND ÉVÈNEMENT SUR LA PÉRIODE (vs. 1 CONCERT EN N-1, -1,8 M€)

REVENUS DE CESSIONS DE JOUEURS ÉLEVÉS, COMPARABLES À N-1 (40 M€ ENVIRON)

Lyon, le 12 novembre 2026, 18h

1/ TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS 1

Le total des produits des activités s'élève à 72,7 M€ au 30 septembre 2026, contre 70,8 M€ un an plus tôt, en hausse de 3%. Les revenus liés à la participation du club aux barrages de Champions League cette saison compensent largement les baisses de revenus de partenariats-publicité (changement de périmètre en discussion d'un contrat important) et d'Events (aucun grand évènement sur le trimestre vs. un en N-1). Les produits de cessions de joueurs affichent un revenu important et comparable à N-1 (environ 40 M€).

en M€ (du 1 er juillet au 30 septembre) 30/09/2026* 30/09/2025 Var Var % 3 mois 3 mois Billetterie championnat et autres matchs 4,3 6,2 -1,9 -31% Billetterie Europe 1,9 0,0 1,9 - Billetterie 6,2 6,2 0,0 0% Droits TV LFP-FFF 4,2 1,8 2,4 133% Droits TV UEFA 11,0 6,5 4,5 70% Droits TV et marketing 15,2 8,3 6,9 84% Partenariats-Publicité 6,1 7,7 -1,6 -20% Produits dérivés 2,9 3,2 -0,3 -9% Autres produits de la marque 1,9 2,4 -0,5 -20% Produits de la marque 4,8 5,5 -0,8 -14% Séminaires et visites 1,0 0,6 0,3 52% Grands évènements 0,0 1,8 -1,8 -100% Events 1,0 2,4 -1,4 -60% Produits des activités (hors trading joueurs) 33,2 30,1 3,1 10% Produits de cessions des contrats joueurs 39,5 40,7 -1,2 -3% Total des produits des activités (1) 72,7 70,8 1,9 3% *Données estimées, non auditées.

Billetterie : 6,2 M€ (vs. 6,2 M€ au 30/09/25)

Les recettes de billetterie domestique s'élèvent à 4,3 M€ contre 6,2 M€ en N-1, soit -1,9 M€, -31%. Avec un nombre identique de matchs de Ligue 1 à domicile, le Groupe avait bénéficié en N-1 des recettes de billetterie d'un match « OR » contre l'OM (pas de match OR sur le 1 er trimestre cette saison).

Au niveau européen, le club a enregistré les recettes de 2 matchs à domicile au cours du 1 er trimestre de l'exercice (Sparta Prague et Fenerbahce), pour 1,9 M€, alors qu'il n'avait joué qu'un match européen à l'extérieur en N-1 (Utrecht).

Les recettes de billetterie bénéficient par ailleurs du changement de méthode de comptabilisation des revenus Hospitalités [2] qui sont désormais reconnus en totalité sur la ligne Billetterie.

Droits TV et marketing : 15,2 M€ (vs. 8,3 M€ au 30/09/25, soit +6,9 M€, +84%)

Les droits TV LFP/FFF s'établissent à 4,2 M€ contre 1,8 M€ en N-1, soit +2,4 M€, +133%. Avec une 2 ème place au classement de Ligue 1 au 30 septembre 2026, comme en N-1, la progression des droits nationaux est liée principalement aux revenus de la chaine Ligue 1+ qui sont désormais intégrés dans le guide de répartition LFP.

Les droits TV UEFA s'élèvent à 11,0 M€ contre 6,5 M€ en N-1 (soit +4,5 M€ +70%), intégrant les revenus liés à la participation du club aux barrages de Champions League ainsi qu'au 1 er match de la phase de ligue de l'Europa League de la saison. En N-1, qualifié directement en Europa League, le club avait disputé uniquement le 1 er match de la phase de ligue de la compétition au cours du 1 er trimestre.

Partenariats-publicité : 6,1 M€ (vs. 7,7 M€ au 30/09/25, soit -1,6 M€, -20%)

Les revenus de Partenariats-Publicité subissent (i) l'impact défavorable du changement de méthode de comptabilisation des revenus Hospitalités décrit plus avant (environ -0,5 M€ vs. N-1), (ii) le changement de périmètre en discussion d'un contrat important (République du Congo), (iii) des créances non recouvrées. Ainsi, ils affichent une diminution de 1,6 M€ (-20%) et s'élèvent à 6,1 M€ (7,7 M€ en N-1).

À méthode de comptabilisation comparable, les revenus de Partenariats-Publicité seraient en diminution de -1,1 M€, soit -14%.

Produits de la marque : 4,8 M€ (vs. 5,5 M€ au 30/09/25, soit -0,8 M€, -14%)

Les produits dérivés s'établissent à 2,9 M€ (3,2 M€ en N-1), en retrait de 9% (-0,3 M€), notamment sur les ventes internet.

Les autres produits de la marque s'élèvent à 1,9 M€ (2,4 M€ en N-1).

Events : 1,0 M€ (vs. 2,4 M€ au 30/09/25, soit -1,4 M€, -60%)

Les revenus des séminaires et visites progressent de 52% pour s'établir à 1,0 M€ (0,6 M€ en N-1), grâce à l'organisation de 30 séminaires au cours du 1 er trimestre de l'exercice, contre 19 en N-1.

Aucun grand évènement ne s'est déroulé au Groupama Stadium au cours du 1 er trimestre de l'exercice. En N-1, le 1 er trimestre avait bénéficié des revenus liés au concert d'Imagine Dragons (juillet 2025).

Produits de cessions de contrats joueurs : 39,5 M€ (vs. 40,7 M€ au 30/09/25, soit -1,2 M€, -3%)

Les produits de cessions de contrats joueurs atteignent un niveau proche de celui de N-1 et s'établissent à 39,5 M€. Ils intègrent les cessions de Malick FOFANA à Sunderland (23,7 M€), Ainsley MAITLAND-NILES à Everton (3,0 M€), Mathys DE CARVALHO à Al Diriyah (0,9 M€) et Kenan DOGANAY au Bayer Leverkusen (0,3 M€), ainsi que des incentives à hauteur de 11,6 M€, dont les intéressements sur les cessions de GUIMARAES à Newcastle (6,3 M€) et BARCOLA au PSG (4,9 M€).

Au 30 septembre 2025, ils s'élevaient à 40,7 M€ avec les cessions de Georges MIKAUTADZE à Villarreal (22,6 M€), Lucas PERRI à Leeds United (12,9 M€), ADRYELSON à Al Wasl (1,2 M€), Jordan VERETOUT à Al Arabi (0,5 M€) et Mathieu PATOUILLET à Al Hilal (0,3 M€), ainsi que des revenus de prêts, incentives et produits divers (3,2 M€).

2/ ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

Le lecteur est invité à se référer à la section 10.1 du Document d'Enregistrement Universel de la Société relatif à l'exercice 2025/2026, publié le 26 octobre 2026.

Sur le plan sportif

Le club a annoncé le 4 novembre dernier le départ de son entraîneur Paulo Fonseca pour le Sporting Portugal, et l'arrivée de Carlos Vicens le 9 novembre.

Le Club dispute la phase de ligue de l'Europa League 2026/2027 dans laquelle il a joué ses 4 premiers matchs (2 victoires, 1 nul et 1 défaite) et se retrouve classé 13 ème . En ligue 1, après la 10 ème journée, le Club occupe la 5 ème place.



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1 IAP (Indicateur Alternatif de Performance) Total des produits des activités qui comprend les Produits des activités hors trading ainsi que les produits de cessions de contrats joueurs.

[2] Une partie des revenus Hospitalités étaient reconnus sur la ligne Partenariats-Publicité au cours des exercices précédents. Ce changement de méthode génère un impact de +0,5 M€ sur la ligne de revenus de Billetterie au 30 septembre 2026. En neutralisant ce changement de méthode comptable, les revenus de Billetterie seraient en baisse de -0,5 M€ vs N-1.