OL Groupe: accords signés pour la recomposition du capital information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 08:50

(CercleFinance.com) - OL Groupe indique qu'Eagle Football Holdings a signé les accords pour acquérir les actions et 50% des OSRANEs détenues par Holnest, ainsi que les actions et les OSRANEs détenues par Pathé et IDG Capital, à des prix de trois euros par action et de 265,57 euros par OSRANE.



Concomitamment, un accord a été conclu aux termes duquel Eagle Football Holdings souscrira à une augmentation de capital d'OL Groupe qui lui serait réservée pour 86 millions d'euros, sur la base d'un prix de souscription de trois euros par action.



L'augmentation de capital sera soumise à l'assemblée générale du 29 juillet et sa réalisation sera conditionnée à l'acquisition effective des blocs. En cas de réalisation, Eagle Football Holdings déposera une offre publique d'achat simplifiée sur les actions et OSRANEs.