Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : accord avec Live Nation pour la future Arena information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 08:53









(CercleFinance.com) - OL Groupe indique avoir officialisé vendredi, avec Live Nation, un accord commercial d'une durée de 15 ans à compter de la livraison (prévue fin 2023) de la future Arena de Lyon-Décines, avec une possibilité de sortie au terme des 10 premières années. 'Cette salle de spectacles, modulable selon le type d'événements (16.000 personnes, avec une jauge ramenée à 12.000 pour les rencontres sportives) devrait accueillir entre 80 et 120 événements par an', rappelle le groupe sportif. Dans cet accord non exclusif, Live Nation apportera une programmation importante d'artistes internationaux à la nouvelle infrastructure portée par OL Groupe, assortie d'un minimum garanti. L'accord intègre également un volet d'organisation d'événements eSports.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.90%