OL Groupe: 16,4 millions d'actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - Natixis a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions OL Groupe, soit du 20 juillet au 2 août inclus, Eagle Football Holdings Bidco Limited a acquis, au prix unitaire de trois euros, 16.446.364 actions.



Par conséquent, à la clôture de l'offre publique, l'initiateur détient 154.439.133 actions OL Groupe représentant autant de droits de vote, soit 87,81% du capital et au moins 86,74% des droits de vote du club de football lyonnais.





Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -20.77%