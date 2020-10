OL Group : résultat net part du Groupe de -36,5 ME au 30 juin

(CercleFinance.com) - Le total des produits des activités s'établit à 271,6 ME au 30 juin 2020 (contre 309,0 ME au 30 juin 2019, -12%), alors qu'il était en progression de 19% (+41,9 ME) à fin mars 2020 (par rapport fin mars 2019).

Le résultat opérationnel s'établit à -18,4 ME (contre 22,2 ME en N-1). Le résultat net part du Groupe s'élève ainsi à -36,5 ME (contre 6,2 ME en N-1).

' Compte tenu de l'absence de participation du club en Coupe d'Europe au cours de la saison 2020/2021, des restrictions importantes qui pèsent sur l'activité du Groupe en raison de la crise sanitaire, et sur la base d'un niveau de trading normatif réalisé au cours de l'exercice 2020/2021, le résultat net de l'exercice 2020/2021 devrait être déficitaire ' indique le groupe.