OL Group : le rachat par John Textor confirmé

(AOF) - John Textor, par l'intermédiaire de sa société Eagle Football, est entré en négociations exclusives pour acquérir les participations suivantes dans OL Groupe : la totalité des actions et 50 % des OSRANE (obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes) détenues par Holnest, la holding et family office de Jean-Michel Aulas, PDG et président du conseil d'administration d'OL Groupe et la totalité des actions et des OSRANE détenues par Pathé et IDG Capital.

Les actions acquises par l'homme d'affaires américain représentent 66,56% du capital social d'OL Groupe. Le prix de vente a été fixé à 3 euros par action.

Ce prix fait ressortir une décote de 2,28% par rapport au dernier cours de bourse (3,07 euros), une prime de 56,66% par rapport au cours de bourse précédent la communication par Pathé et IDG de leur intention de céder leur participation (8 mars 2022).

Ce prix de 3 euros par action valorise 100% du capital d'OL Groupe (soit la valeur des actions) à environ 529,5 millions d'euros.

Après le rachat des OSRANE, Eagle Football détiendra environ 80,13% du capital d'OL Groupe. La société américaine a l'intention de demander la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire à la clôture de l'offre si les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies.

Cette opération prévoit également une augmentation de capital réservée d'environ 86 millions d'euros (prime d'émission incluse) à Eagle au prix de 3 euros par action (égal au prix par action OL Groupe payé dans le cadre de l’acquisition des blocs).

OL Groupe pourra poursuivre sa stratégie sous la direction de Jean-Michel Aulas, dont le mandat de PDG serait renouvelé pour au moins 3 ans, et avec le soutien de l'ensemble de l'équipe de direction actuelle et du comité exécutif de la société, qui resterait inchangé.

Jean-Michel Aulas rejoindrait également la direction d'Eagle Football pour soutenir son développement et celui de tous les clubs dans lesquels Eagle Football détient une participation.

La cotation des actions OL Groupe et des OSRANEs OL Groupe, suspendue à ce jour, reprendra au plus tard le 22 juin 2022.

John Textor détient actuellement une participation d'environ 40 % dans le Crystal Palace Football Club de la Premier League anglaise, une participation de 80 % dans le Racing White Daring Molenbeek de la Pro League 1B belge, et une participation de 90 % dans le Botafogo Futebol Club de la Serie A brésilienne.

