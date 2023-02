OL Group : creusement des pertes en 2022

(AOF) - Au 31 décembre 2022, le résultat net part du groupe OL Group fait ressortir des pertes de 60,2 millions d’euros contre 27,1 millions un an plus tôt. Les produits des activités s'établissent à 134,8 millions d’euros, en hausse de 16% contre 116,1 millions un an plus tôt. Toutes les lignes de revenus sont en progression. Toutefois, l'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort à -23,7 millions d’euros, fortement impacté par l'absence de participation en Coupe d'Europe cette saison.

En parallèle, le 19 décembre 2022, Eagle Football a finalisé l'acquisition de 77,49% du capital d'OL Groupe, auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG Capital et Holnest), et souscrit à une augmentation de capital réservée d'un montant de 86 millions d'euros brut.

Le groupe rappelle par ailleurs ses objectifs à moyen terme à horizon 2025/26, à savoir : un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 millions d'euros (avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League) et un EBE supérieur à 90 millions d'euros. Ces objectifs incluent également, à horizon 2025/26, une dette nette inférieure à 180 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.