OKXICE va lancer le trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de titres américains tokenisés

OKXICE, la coentreprise entre la plateforme d'échange de cryptomonnaies OKX et Intercontinental Exchange ICE.N , lancera le 23 novembre une plateforme permettant le trading 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de titres américains tokenisés, ont annoncé mercredi les deux sociétés.

Voici quelques détails supplémentaires:

La coentreprise, qui a déposé en octobre une demande auprès de la SEC pour lancer la plateforme, a indiqué qu’elle proposerait dans un premier temps plus de 70 actifs, dont des actions tokenisées de Coinbase, Circle et Robinhood, ainsi que 59 fonds négociés en bourse (ETF) de Direxion

Ce lancement intervient après que plus d’une douzaine de grandes entreprises américaines se sont opposées à ce qu’OKXICE propose des versions tokenisées de leurs actions sur sa plateforme, a rapporté Reuters

Le secteur des cryptomonnaies estime que la tokenisation des titres pourrait révolutionner les marchés en permettant le trading des actions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et leur règlement instantané, ce qui renforcerait la liquidité et réduirait les coûts de transaction

La SEC a ouvert la voie en septembre, quelques jours après que le Sénat américain eut échoué à faire adopter une législation globale sur les cryptomonnaies , en accordant des exemptions aux plateformes facilitant le trading d’actions tokenisées offrant les mêmes droits et privilèges que les titres sous-jacents