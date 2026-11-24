OKXICE : malgré le refus de 67 géants, OKX et ICE lancent le trading non-stop de 113 actifs tokenisés

OKX et l’Intercontinental Exchange (ICE) ont officiellement lancé OKXICE, une plateforme de trading d'actions tokenisées américaines ouverte 24h/24 et 7j/7. Malgré le refus de 67 entreprises, dont Apple, Tesla et Nvidia, la coentreprise démarre avec 113 actifs tokenisés et teste pour la première fois à grande échelle le cadre d'exemption à l’innovation de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Un lancement historique pour les actions tokenisées américaines

Ce 23 novembre 2026 à 18h (heure de Paris), OKX et l’ Intercontinental Exchange (ICE), la maison mère de la Bourse de New York (NYSE), ont ouvert leur plateforme commune appelée OKXICE Tokenized Securities Venue (TSV). Cette dernière démarre ses cotations avec un total de 113 actifs tokenisés (actions, ETF et ETP américains).

La plateforme se veut accessible en continu, week-ends et jours fériés compris, mais elle n’est pour l’instant accessible qu’aux seuls « clients éligibles d'OKX Inc. basés aux États-Unis ».

Parmi les actions et produits tokenisés figurent notamment ceux de Coinbase, Robinhood, Strategy (ex-MicroStrategy), Circle, BitGo, Securitize, eToro et Strive, ainsi que 59 ETF de Direxion et des produits de Fidelity Investments. Ces 113 valeurs tokenisées forment un premier catalogue déjà confirmé, mais d'autres actifs seront annoncés ultérieurement, « à mesure que la plateforme grandira ».

Un trading d’actions sur blockchain décrit comme « pionnier » et « révolutionnaire » pour l’avenir de la finance

La coentreprise OKXICE est coprésidée par Trabue Bland, côté ICE, et par l'ancien gouverneur de l'État de New York Andrew M. Cuomo. Le premier remercie les émetteurs « pionniers » (les entreprises ayant accepté la tokenisation de leurs actions), et déclare qu’« avec OKXICE TSV, les investisseurs éligibles pourront accéder à des titres américains tokenisés 24h/24, dans le cadre de l’exemption à l’innovation de la SEC ».

Andrew Cuomo parle, lui, d'une révolution : « Aujourd'hui, nous lançons la prochaine révolution de Wall Street. Avec OKXICE TSV, nous faisons tomber les barrières du trading traditionnel et nous apportons de vrais titres sur un marché ouvert 24h/24 et 7j/7, sans sacrifier les droits des actionnaires ni les protections auxquelles les investisseurs s'attendent ».

67 géants ont dit non, mais cela n’a pas empêché OKX et ICE de commencer sans eux

Depuis son annonce, la tokenisation d’actions proposée par OKX et ICE n’a pas fait l’unanimité. Selon la notice publique de la nouvelle plateforme, 67 entreprises cotées ont déposé un « Notice of Issuer Objection » pour empêcher la tokenisation de leurs titres. Parmi celles-ci figurent des poids lourds de Wall Street comme Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta, Amazon, JPMorgan Chase, Goldman Sachs ou Netflix notamment.

La plateforme OKXICE opère dans le cadre de l’« Innovation Exemption » , une dérogation temporaire accordée par la Securities and Exchange Commission le 17 septembre 2026, et qui sera valable 5 ans, jusqu'au 17 septembre 2031. Au sein de ce cadre d'exemption à l’innovation, la SEC autorise une plateforme à lister une version tokenisée d'une action sans l'accord formel de l'émetteur, sauf objection formulée dans les 30 jours suivant la notification.

Comment fonctionne OKXICE TSV

Chaque actif est un « security entitlement », un droit sur un titre adossé à une action réelle selon un ratio de 1 pour 1. Il transmet les avantages économiques et les droits de vote applicables (dividendes, opérations sur titre), selon les conditions de gouvernance, sans pour autant faire du détenteur un actionnaire enregistré de l'émetteur.

Les échanges passent par des pools de liquidité en teneur de marché automatisé (AMM) basés sur le protocole d’Uniswap v4. Ces pools sont déployés sur X Layer, le réseau de seconde couche (L2) d’Ethereum proposé par OKX. Les clients conservent leurs actifs dans un portefeuille auto-hébergé de type « CeDeFi », c’est-à-dire un modèle hybride qui fusionne les éléments de la finance centralisée (la vérification d'identité KYC) et de la finance décentralisée (DeFi, car la plateforme ne détient ni les titres ni les clés privées).

La société Securitize fournit quant à elle l'infrastructure de tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Son CEO, Carlos Domingo, voit d’ailleurs un tournant dans le lancement d’OKXICE : « la tokenisation dépasse la simple émission de titres sur blockchain, pour toucher à l'infrastructure même du fonctionnement des marchés de capitaux, (…) c’est une nouvelle étape importante vers des marchés ouverts en continu, qui préservent les droits et les protections attendus par les investisseurs ».

Sources : annonce d’OKX , communiqué de Securitize