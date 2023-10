Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OKwind: solides résultats, objectifs confirmés information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 12:25









(CercleFinance.com) - Le titre OKwind s'inscrit en nette hausse mardi à la Bourse de Paris suite à la publication de solides résultats et à la confirmation de ses objectifs par le spécialiste de systèmes de génération d'énergie dédiés à l'autoconsommation.



La société a annoncé hier soir avoir signé une forte amélioration de sa rentabilité au premier semestre, avec un Ebitda ressorti positif à hauteur de 4,7 millions d'euros, à comparer avec une perte de 0,1 million un an plus tôt.



Sa marge d'Ebitda de 12,5% à l'issue du premier semestre atteint déjà un niveau supérieur à son objectif annuel.



Pour le 3ème trimestre, OKwind fait part d'un nouvel épisode 'd'hypercroissance' avec un chiffre d'affaires de 17,7 millions d'euros, en hausse de 93%.



Son carnet de commandes s'est accru en parallèle à 45,9 millions d'euros au 30 septembre, à comparer avec 30,6 millions au 30 septembre 2022.



Le groupe a également confirmé ses objectifs financiers, continuant de prévoir un chiffre d'affaires d'au moins 85 millions d'euros pour une marge d'Ebitda supérieure à 12% cette année, avant l'atteinte d'un C.A. de 175 millions et d'une marge d'environ 20% à horizon 2026.



A 12h15, le titre OKwind progressait de 5,6%, affichant ainsi un gain de près de 38% depuis le début de l'année.





