OKwind: renforcement de la participation dans Purecontrol

(CercleFinance.com) - Groupe OKwind annonce renforcer sa participation au capital de Purecontrol, spécialiste des solutions de pilotage pour la gestion de l'eau, l'industrie et la performance énergétique, en l'accompagnant dans une levée de fonds de sept millions d'euros.



Le groupe souhaite ainsi renforcer leur partenariat, 'véritable levier de croissance pour le développement de ses solutions d'autoconsommation', pour accélérer son développement sur le marché de l'eau-assainissement en France et en Europe.



'Les solutions couplant les générateurs d'énergie de Groupe OKwind et l'intelligence artificielle développée par Purecontrol permettent de réduire les consommations d'énergie de 10 à 20% et de couvrir jusqu'à 70% des besoins énergétiques', souligne-t-il.





Valeurs associées GROUPE OKWIND Euronext Paris -1.96%