Okwind: le document d'enregistrement approuvé par l'AMF

(CercleFinance.com) - Okwind a annoncé mercredi l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers, première étape de son projet d'introduction en Bourse.



Cette entreprise basée à Torcé (Ile-et-Vilaine) conçoit des systèmes photovoltaïques intelligents, des 'trackers' connectés qui suivent le soleil du lever jusqu'au coucher, assurant une production d'énergie stable et linéaire tout au long de la journée.



Fondée en 2009, la société a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires consolidé de 25 millions d'euros et compte 131 employés, avec plus de 2000 installations déjà déployées chez des professionnels et des particuliers sur le sol français.



Okwind précise que son projet de cotation sur Euronext Growth à Paris reste soumis à l'obtention de l'approbation par l'AMF de son prospectus, ainsi qu'à des conditions de marché favorables.





