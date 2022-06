OKwind: lancement de son introduction en bourse information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 08:01

(CercleFinance.com) - Groupe OKwind, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management de l'énergie dédiés à l'autoconsommation, annonce le lancement de son introduction en bourse.



La société propose des solutions innovantes aux professionnels (exploitations agricoles, collectivités territoriales et industriels) ainsi qu'aux particuliers, via sa filiale Lumioo, leur permettant d'optimiser leur production et leur consommation d'énergie renouvelable.



La présente augmentation de capital a pour objet de permettre au Groupe de se doter des moyens financiers nécessaires pour accompagner son développement et accélérer sa croissance. Le produit brut estimé de l'émission des Actions Nouvelles (en ce inclus les montants souscrits par compensation de créances et hors option de surallocation) s'élèverait à 20 millions d'euros.



La direction a pour objectif d'atteindre en 2022, un Chiffre d'affaires de 35 ME et un taux d'EBITDA consolidés d'environ 10% et en 2026, un Chiffre d'affaires de 175 ME et un taux d'EBITDA consolidés d'environ 20%.