OKwind: introduction en bourse sur Euronext GrowthParis

(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse deGroupe OKwind,spécialiste de la production et de l'autoconsommation d'énergie renouvelable, surEuronext GrowthParis.



L'introduction en bourse de la société doit lui permettre de financer son développement organique à travers l'accélération de son déploiement commercial, la poursuite de ses investissements en R&D, le développement de solutions agrivoltaïques et de son Offre de services en France et à l'international.



L'opération a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation le8 juillet 2022des8 201 616actions qui composent son capital dont1 866 535nouvelles actions émises dans le cadre d'une Offre Globale.



Le prix de l'offre a été fixé à10,81euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à88,7ME. Le montant total de l'offre représente20,2ME.







Valeurs associées GROUPE OKWIND Euronext Paris -2.04%