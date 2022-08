OKwind : exercice partiel de l’option de surallocation

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.

La "Greenshoe" ou option de surallocation désigne une technique boursière qui permet de contrôler les variations d'une action lors de son introduction en bourse. L'entreprise qui s'introduit en bourse accorde une option à la banque chef de file, portant sur davantage d'actions que prévu. Ainsi, en cas de forte demande de la part des investisseurs, la banque pourra en exerçant son option allouer plus de titres ou d'obligations aux investisseurs, à l'inverse, en n'exerçant pas son option, elle soutiendra le cours.

(AOF) - OKwind a annoncé la fin de la période de stabilisation et l’exercice partiel par Portzamparc de l’option de surallocation à hauteur de 83,3%, dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth. Cette opération donne lieu à l’émission de 30 810 actions ordinaires nouvelles supplémentaires du spécialiste de l'autoconsommation d'énergie renouvelable au prix de l’offre de 10,81 euros, soit un montant total de 0,3 millions d’euros. La taille de l’offre est ainsi porté à 20,5 millions d’euros.

