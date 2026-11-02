Okta en hausse : l'entreprise spécialisée dans la cybersécurité s'apprête à remplacer Kenvue, le fabricant du Tylenol, dans l'indice S&P 500

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2 novembre - ** Les actions d'Okta ( OKTA.O ), société spécialisée dans la vérification d'identité numérique, ont progressé de 1,8 % à 212 dollars avant l'ouverture du marché lundi, alors qu'elle s'apprête à intégrer l'indice S&P 500

.SPX cette semaine

** OKTA quittera l'indice S&P MidCap 400 .IDX pour remplacer Kenvue KVUE.N dans l'indice SPX à compter du mercredi 4 novembre, ont annoncé vendredi soir les indices S&P Dow Jones

** Kimberly-Clark KMB.O va acquérir KVUE, le fabricant du Tylenol, dans le cadre d’une transaction d’environ 40 milliards de dollars qui devrait être finalisée prochainement

** Les fonds passifs devront acheter environ 9,5 millions d’actions OKTA, ce qui correspond à trois jours de demande d’achat, a souligné Melissa Roberts, analyste chez Stephens, dans une note adressée à ses clients

** OKTA, dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie, compte environ 174,8 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 36,4 milliards de dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à vendredi, l'action a bondi de 140 %

** Sur 45 analystes, 36 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », contre 9 qui recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 225 dollars, selon les données de LSEG

** Par ailleurs, la société de technologies médicales Glaukos GKOS.N quitte l’indice S&P SmallCap 600 .SPCY pour remplacer OKTA dans l’IDX, tandis que la société de location B2B McGrath RentCorp MGRC.O fera son entrée dans l’indice SPCY mercredi