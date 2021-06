OHVCloud : l'introduction en Bourse se profile à l'horizon automnal

(AOF) - OHVCloud a confirmé ce matin " préparer une cotation sur Euronext Paris afin d'accélérer sa croissance ". Le leader européen du cloud computing a donc fait un pas de plus vers les marchés après avoir indiqué début mars avoir pris la décision de préparer la société à une éventuelle introduction en Bourse. Sur les ondes de Radio Classique, son Directeur général, Michel Paulin, a précisé qu'il visait une entrée à la Bourse de Paris à l'automne, " sous réserve des conditions de marché et de l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur les documents d'offre ".

OHVCloud est l'une des IPO les plus attendues de l'année à Paris, mais sa mise sur les rails intervient alors que les conditions de marché ne sont plus aussi idéales qu'il y a quelques mois.

La semaine dernière, Believe, société qui accompagne les chanteurs et les labels indépendants dans leur développement numérique, a connu des débuts difficiles alors que l'opération était également très attendue. Au début du mois, le spécialiste de la distribution de pièces automobiles, Parts Holding Europe (PHE), a retiré son projet d'introduction en bourse.

Cette opération doit permettre au groupe d'accélérer sa croissance, de déployer une offre commerciale renforcée s'appuyant sur des solutions technologiques qui intègreront les nouveaux usages du cloud, et de consolider sa position de leader en Europe tout en poursuivant son expansion outre-Atlantique et en Asie. Il possède actuellement un réseau mondial de plus de 30 datacenters, regroupant 400 000 serveurs sur 4 continents.

En 2020, le chiffre d'affaires d'OVHcloud a atteint 632 millions d'euros pour un Ebitda courant de 255 millions d'euros. Sur les dix dernières années, le groupe technologique français affiche une croissance annuelle moyenne de ses revenus supérieure à 20%. Le groupe a également poursuivi sa stratégie d'expansion mondiale avec 50% du chiffre d'affaires réalisé hors de France en 2020.

La famille Klaba, qui a fondé la société en 1999, restera actionnaire majoritaire d'OVHcloud à l'issue du projet d'introduction en Bourse. Les fonds d'investissement KKR et TowerBrook Capital Partners ont pris 20% du capital en 2016 en investissant 250 millions d'euros, valorisant le groupe français à 1,25 milliard d'euros. Il pèserait désormais plusieurs milliards d'euros.