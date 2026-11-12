OHB délaissé après ses résultats, les analystes s'interrogent

Le groupe spatial allemand a enregistré une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires au 3e trimestre 2026. En revanche, l'EBIT et l'EBITDA publiés sont en recul. Ces éléments refroidissent clairement le marché et poussent les analystes à s'interroger quant à la capacité du groupe à atteindre ses objectifs annuels. Dans ces conditions, le titre abandonne 6% à Francfort, autour des 198 euros.

OHB rapporte avoir dégagé un bénéfice net consolidé de 14,3 millions d'euros au titre du 3e trimestre, en hausse annuelle de 10,8%, laissant apparaître un BPA de 0,69 euro ( 7,8%).

De son côté, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 10,1%, à 312,5 MEUR, légèrement en deçà des attentes du marché (332 MEUR).

En données publiées, l'EBITDA recule de 6,6%, à 31,1 MEUR, tandis que l'EBIT baisse de 14,2%, à 19,9 MEUR.

En données ajustées, les variations sont positives avec 12,2% pour l'EBITDA ajusté (39,3 MEUR) et 12,8% pour l'EBIT ajusté (28,1 MEUR).

Le free cash-flow du 3e trimestre est ressorti négatif à hauteur de 29,8 MEUR, contre un flux négatif de 23,2 MEUR un an auparavant, soit une dégradation de 28,5%.

Sur le plan commercial, OHB disposait d'un carnet de commandes de 3,94 MdsEUR au 30 septembre 2026, contre 3,12 MdsEUR un an auparavant, soit une progression de 26,3%.

Le groupe a notamment remporté un contrat de près de 1 MdEUR portant sur la fourniture de 18 plateformes satellitaires destinées au programme européen de communications sécurisées IRIS².

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, OHB confirme ses objectifs, avec une production totale attendue à 1,4 MdEUR et une marge d'EBITDA ajusté comprise entre 10,5% et 11%. A moyen terme, le groupe vise une production totale supérieure à 4 MdsEUR et une marge d'EBITDA ajusté d'environ 13%.

Berenberg et Jefferies restent positionnés à l'achat

A la suite de cette publication, Berenberg confirme son conseil "achat" sur le titre, avec une cible de 358 EUR.

Le broker estime que la dynamique opérationnelle est solide, s'appuyant sur une rentabilité supérieure aux attentes et des prises de commandes robustes. Il considère que les objectifs de profits pour 2026 sont désormais largement sécurisés, mais s'interroge sur l'accélération de l'activité nécessaire au 4e trimestre pour atteindre la prévision annuelle de 1,4 MdEUR.

Le bureau d'études met aussi en avant la solidité du carnet de commandes, porté à 3,94 MdsEUR, et juge atteignable l'ambition de 5,5 MdsEUR de nouvelles commandes sur 2026-2027.

De son côté, Jefferies reste aussi à l'achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 280 EUR. Le broker considère que la bonne tenue des marges au 3e trimestre compense une activité légèrement inférieure aux attentes. Il souligne notamment la performance de la division Access to Space, dont la marge d'EBITDA ajusté progresse de 130 points de base sur un an.

L'analyste reste néanmoins attentif à la capacité du groupe à atteindre ses objectifs annuels, alors que la croissance enregistrée sur neuf mois demeure légèrement inférieure au rythme nécessaire pour réaliser les ambitions de 2026.

Jefferies indique aussi être dans l'attente de précisions quant au calendrier du 1er lancement de RFA ONE, potentiellement retardé par un problème technique, ainsi que sur les capacités industrielles du groupe à accompagner une éventuelle accélération des cadences de lancement d'Ariane 6.