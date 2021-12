Ogic entend faciliter l'accession progressive à la propriété

(AOF) - Le promoteur Ogic présente deux nouvelles solutions d’accession progressive à la propriété pour les ménages. La première solution s’adresse à un jeune ménage qui, plutôt que de se contenter d’un bien plus petit et éloigné de son lieu de travail pourra acheter la surface dont il a besoin en zone tendue. La seconde solution est destinée aux Français exclus de l’emprunt bancaire malgré leur niveau de revenu, comme les indépendants, les artisans, les séniors ou les personnes malades. Ces solutions verront le jour dans les programmes Ogic en début d'année 2022.

