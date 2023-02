Ofi Invest veut être un trait d’union entre institutionnels et épargnants

(AOF) - Ofi Invest, qui est officiellement créé et en ordre de marche opérationnel depuis le 1er janvier 2023, prévoit de se développer dans les prochaines années notamment autour de deux axes principaux. Le gestionnaire d’actifs cite la conquête de parts de marché auprès des institutionnels, mais aussi sa volonté d’offrir à la clientèle individuelle le meilleur de l’expertise d’un gérant institutionnel.

Ofi Invest veut également être " un investisseur responsable et engagé, vis-à-vis des clients investisseurs, vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis de la société ". Cela conduit Ofi Invest à privilégier des opportunités d'investissement durable, tout en accompagnant les sociétés dans leur transformation ESG, y compris dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.

Par ailleurs, le groupe entend également renforcer, à long terme, sa présence à l'International. Ofi Invest, qui a amorcé il y a 3 ans son développement international en Europe, avec une stratégie dédiée, a déjà des clients dans 8 pays européens en dehors de la France (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Portugal, Suisse).

" La nouvelle dimension d'Ofi Invest valorise ce qui fait notre différence : la conception de fonds innovants, la qualité de service, la proximité et la capacité à proposer des solutions d'investissement adaptées à tous nos clients. Ofi Invest a également l'ambition d'être un acteur de place, engagé dans son écosystème et convaincu que l'innovation est clé pour permettre une finance plus responsable ", a déclaré Jean-Pierre Grimaud, Directeur général d'Ofi Invest.