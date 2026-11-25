Ofi Invest Asset Management a rejoint l’ initiative internationale Net Zero Asset Managers (NZAM). Cet engagement est effectif depuis le 29 septembre 2026.

« L’adhésion d’Ofi Invest Asset Management à l’initiative Net Zero Asset Managers constitue une étape importante de notre feuille de route climat. Elle représente la formalisation publique de convictions et de pratiques déjà intégrées depuis plusieurs années dans nos processus d’investissement, notre analyse des risques et notre dialogue avec les entreprises (…) », déclare Eric Bertrand, directeur général d’Ofi Invest Asset Management.

Lancée en 2020, la Net Zero Asset Managers (NZAM) est une initiative volontaire destinée aux gestionnaires d’actifs qui s’engagent à soutenir des investissements alignés sur l’objectif mondial de zéro émission nette de gaz à effet de serre. En 2025, l’initiative a été mise à mal, après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et une vague de départ de sociétés de gestion américaine de renom , notamment BlackRock, JPMorgan AM ou Northern Trust. Cela avait poussé l’organisation à suspendre ses activités, pour se relancer en 2026. Au total, 254 gestionnaires d’actifs ont signé la nouvelle déclaration d’engagement assouplie. Un chiffre en recul par rapport au dernier décompte qui revendiquait 325 entreprises signataires en janvier 2024.

L’adhésion d’OFI Invest AM à l’initiative NZAM s’inscrit dans la continuité de la stratégie climat formalisée au titre de l’ article 29 de la Loi Énergie-Climat depuis 2021. Cette ambition prévoit notamment une réduction de 50?% des émissions de gaz à effet de serre des portefeuilles ouverts entre 2020 et 2030, sur les scopes 1, 2 et 3 par million d’euros investi, en cohérence avec une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5°C. En 2025, Ofi Invest AM affirme avoir déjà atteint une baisse de 51,1?% sur ses portefeuilles ouverts et une baisse de 40?% sur l’ensemble des portefeuilles d’émetteurs privés. La société de gestion gérait près de 200 milliards d’euros à fin juin 2026.

Laurence Marchal