Ofi Asset Management : il y aura des points de renforcement plus attractifs pour les attractions

(AOF) - Ofi Asset Management a relevé son appréciation des actions à « neutre » car les valorisations se sont détendues depuis les plus hauts niveaux du début de l'année. Le gestionnaire d'actifs prévient que compte tenu de la récession en cours, les bénéfices risquent d'être fortement révisés à la baisse. Selon lui, il y aura des points de renforcement plus attractifs. Jean-Marie Mercadal, Directeur Général Délégué en chargé des gestions, explique que nous sommes dans le troisième acte de la crise boursière, caractérisé par une grande hésitation sur les scénarios de sortie et de la volatilité.